رئيسة وزراء فنلندا تؤكد دعم بلادها الثابت لأوكرانيا: علينا توفير الدعم

أكدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، دعم بلادها الثابت لأوكرانيا، مشددة على الحاجة إلى توفير دعم إنساني ومالي إلى كييف، فضلا عن تزويدها بالأسلحة الثقيلة.

مارين: أوكرانيا انتصرت بالفعل

وقالت مارين - التي تقوم بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية - «في قلوبنا.. أوكرانيا انتصرت بالفعل».

واجتمعت مارين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي رافقها في جولة بالعاصمة كييف، وقاما بوضع الزهور على نصب تذكاري للجنود الذين قتلوا في الأزمة.

وزيرة البيئة والمناخ الفنلندية ماريا أويسالو رافقت مارين خلال الزيارة

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن وزيرة البيئة والمناخ الفنلندية ماريا أويسالو رافقت مارين خلال الزيارة، وذلك من أجل بحث سبل التعاون لإصلاح الأضرار البيئية واسعة النطاق التي سببتها الأزمة الروسية الأوكرانية.