«توصل بالسلامة».. تأكد من تركيب الملصق الإلكتروني لتجنب سحب الترخيص

تنشر الإدارة العامة للمرور بشكل دائم نصائح للسائقين ضمن خدماتها المرورية، لتفادي الحوادث على الطرق السريعة والشوارع، ولعدم تحرير أي مخالفات مرورية بجميع أنواعها، ولضبط قائدي المركبات على الطرق من متعاطي المخدرات خلال القيادة ومن مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، والتنبيه على النصائح التي يجب على السائقين اتباعها خلال القيادة لتفادي تحرير أي مخالفات ضده، أو وقوع أي حوادث، وذلك لضمان سلامته ووصوله للمكان الذي يقصده في الميعاد.

توصل بالسلامة

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، من أجل توعية سائقي السيارات بالنصائح اللازم اتباعها خلال القيادة لتفادي وقوع أي مخالفات أو حوادث، في إطار دورها الخدمي.

تركيب الملصق الإلكتروني

ومن بين تلك النصائح هي تركيب الملصق الإلكتروني، لتجنب سحب الترخيص أو الغرامة، وتكون مدة سحب الترخيص تبدأ من شهر وتصل لـ 3 أشهر، والغرامة تبدأ من 300 جنيه، وتصل لـ 1500 جنيه، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس لمدة تصل لـ 6 أشهر، أو تطبق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة، وفقًا لقانون المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات.

تكون أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact .

في الشريط العلوي بالموقع، تقوم بالضغط على أيقونة: «دليل الخدمات».

وفي الخطوة التالية اضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

من بين البيانات «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.