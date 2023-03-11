الرئيس الصيني يوقع مرسوما بتعيين «لي تشيانج» رئيسا لمجلس الوزراء

وقع الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، مرسوما رئاسيا لتعيين «لي تشيانج» رئيسا لمجلس الدولة «الوزراء» اليوم السبت في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.

وافق نواب المجلس الوطني، اليوم السبت، على تعيين، «لى تشيانج»، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في منصب رئيس مجلس الدولة الصيني «الوزراء»، ليحل محل «لي كه تشيانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مدة ولاية رئيس الوزراء 5 سنوات

ومدة ولاية رئيس مجلس الدولة الصيني «مجلس الوزراء»، هي 5 سنوات ، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل هذا المنصب لمدة لا تزيد عن فترتين.

كما تم انتخاب «تشاو له جي»، رئيسا للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وانتُخب «شي جين بينج» بالإجماع رئيسا للصين، في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، كما تم انتخابه رئيسًا للجنة العسكرية المركزية.

وحضر 2952 نائبا الاجتماع الكامل الثالث للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

كما انتُخب «وانج هو نينج» رئيسا للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني «الهيئة الاستشارية السياسية العليا» من أكثر من 2100 من المستشارين السياسيين.