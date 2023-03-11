رئيس الوزراء الروسي يؤكد ضرورة مواصلة الشراكة بين موسكو وبكين

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت، ضرورة مواصلة الشراكة بين موسكو وبكين.

جاء ذلك في تهنئة رئيس الوزراء الروسي لنظيره الصيني «لي تشيانج»؛ بمناسبة انتخابه رئيسا للحكومة، وفقا ما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

الرئيس الصيني يوقع مرسوما بتعيين لي تشيانج

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، قد وقع مرسوما رئاسيا بتعيين لي تشيانج، رئيسا لمجلس الدولة خلال الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية، كما تم انتخاب تشنج جيوج، رئيسا لمحكمة الشعب العليا.