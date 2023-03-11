أسعار الفواكه والخضروات والبقوليات في أسواق المنصورة بالدقهلية

شهدت أسعار الفواكه والخضروات تراجعا في أسعارها، واستقرار في معدلات الأسعار في الأسواق المحلية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

أسعار الخضروات في سوق مدينة المنصورة

رصدت «الوطن» أسعار الفواكه والخضروات في سوق مدينة المنصورة، حيث بلغ متوسط سعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو الواحد، وسعر كيلو البطاطس بين 5 و7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، وكيلو الليمون 11 جنيها، والكوسة 10 جنيهات للكيلو، القلقاس 10 جنيهات، الكرنب 15 جنيها، والجزر 8 جنيهات.

أسعار الفواكه في سوق مدينة المنصورة

وبلغ سعر البرتقال 8 جنيهات، واليوسفي 6 جنيهات للكيلو الواحد، والموز 12 جنيها، والجوافة 10 جنيهات، والفراولة 12.50 جنيه، والتفاح الأمريكي 30 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار البقوليات في سوق مدينة المنصورة

وبالنسبة للبقوليات بلغ سعر العدس 40 جنيها، وفول مجروش 32 جنيها، وفول صحيح مكمور 26 جنيها للبلدي، وسعر اللوبيا البلدي 42 جنيها، والفاصوليا 44 جنيها، والبرغل المستورد 30 جنيها، والترمس البلدي 36 جنيها، والحلبة البلدي 40 جنيها.

استقرار ونزول في الأسعار

ومن جانبه، قال السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ «الوطن»، إن هناك استقرار ونزول في الأسعار بسبب تدخل الدولة في مستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال توفير وزارة التموين الذرة الصفراء وعرضها في البورصة السلعية، مما يؤثر على الأسعار بالانخفاض.

وأشار «دايرة» إلى أن استقرار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف، سيؤدي إلى استقرار وهبوط أسعار المنتجات الحيوانية والألبان في السوق، وهذا منتظر قبل حلول شهر رمضان.