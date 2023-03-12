استشاري تغذية يوضح عدد السعرات الحرارية في رغيف العيش

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية، إن رغيف العيش هو مصدر أساسي يعتمد عليه الكثير من المواطنين في مصر ولا توجد وجبة واحدة لا تجد فيها رغيف العيش، مشيرا إلى أنه يمكن عمل الريجيم وإنقاص الوزن وتناول رغيف العيش أيضا ولكن كل ذلك يعتمد على مقدار السعرارات الحرارية داخل رغيف العيش البلدي والعدد المسموح به خلال اليوم.

كم رغيف عيش مسموح بتناوله في اليوم؟

وحدد استشاري السمنة والتغذية، في تصريحات لـ«الوطن» السعرات الحرارية في رغيف العيش البلدي: «إجمالي السعرات المسموح بدخولها الجسم خلال اليوم 2000 سعر حراري، النشويات منها تقدر بـ50%، والدهون من 20لـ25%، والبروتين 15%، رغيف العيش البلدي هو مشبع للغاية ويحتوي على كمية مناسبة من النشويات لأنه يحتوي على 100 لـ300 سعر حراري حسب حجم الرغيف».

السعرات الحرارية في رغيف العيش

وأضاف استشاري السمنة والتغذية أنه على الفرد تناول رغيف ونصف على مدار اليوم من الحجم الصغير والحصول على النشويات من الرغيف العيش البلدي باعتباره من الأساسيات في تناول الطعام عند المصريين، مشيرا الى أن الريجيم ليس حرمانا من الطعام ولكن هو معرفة السعرات الحرارية التي تدخل الجم ومعدل الحرق.

وحذر الدكتور بهاء ناجي، من الإسراف في تناول العيش البلدي، لأنه يعمل على اكتساب الوزن الزائد، لافتا إلى الإصابة بالأنيميا للاعتماد على النشويات فقط لعدم الاهتمام بالفيتامينات والبروتينات.