مواد البناء: تصدير الحديد يشهد تحسنا ملحوظا.. والدولة تدعم الصناعة

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الحديد تشهد حالة من الاستقرار دون زيادة.

استقرار أسعار الحديد

وأوضح الزيني في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الحديد تتراوح بين 29 و29 ألف و350 جنيها للطن بأرض المصنع، بينما السعر بالنسبة للمستهلك يتراوح بين 30 و33 ألف جنيه للطن، كما أن الكمية المعروضة جيدة.

وأشار الزيني الي أن حجم الطلبات لم يزد خلال الفترة الماضية، لافتا إلى تراجع معدل الطلب على شراء الحديد بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما أن مصانع الحديد تعمل بطاقات إنتاجية تقدر بنحو 50% من قدرتها الإنتاجية.

صناعة الحديد في مصر

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد أي تحديات تواجه صناعة الحديد في مصر سوى سعر العملة الأجنبية، كما أن الدولة تقوم بدعم الصناعة وتمنح الغاز للمصانع بسعر 5 دولارات و75 سنتا، كما أن هناك رسم إغراق علي الحديد المستورد، فلا توجد أي تحديات سوى الظروف الاقتصادية، كما أن المصانع تقوم بتعويض التكلفة عن طريق تحريك السعر وبالتالي لا يقع عليهم ضررا.

وكشف الزيني أن بعض المصانع تقوم بتصدير الحديد للعديد من الدول الأجنبية، كما أن التصدير في الربع الأول من العام الحالي تحسنا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لافتاً إلى أنه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.