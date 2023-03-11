السلطات الأميركية تغلق بنك «SVB» وتسمح للعملاء بسحب 250 ألف دولار

أغلقت السلطات الأميركية، أمس الجمعة، مصرف «سيليكون فالي بنك» أكبر البنوك دعمًا للشركات الناشئة والمقرب من أوساط التكنولوجيا، نتيجة تعسره المفاجئ، وعهدت السلطات الأميركية إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

وبحسب التقارير الإخبارية، تخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الاثنين والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

يعتبر SVB مقرضًا مهمًا للشركات في المرحلة المبكرة

وخسر بنك وادي السيليكون أكبر البنوك دعمًا للشركات الناشئة، نحو 1.8 مليار دولار، وانخفضت الأسهم في SVB أكبر انخفاض لها في يوم واحد، حيث تراجعت بأكثر من 60% وخسرت 20% أخرى في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وأطلقت الشركة بيع الأسهم بعد أن خسرت حوالي 1.8 مليار دولار عندما تخلصت من محفظة أصول، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لما نشرته «بي بي سي» حيث يعتبر SVB مقرضًا مهمًا للشركات في المرحلة المبكرة «الشركات الناشئة»، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

خسائر فادحة للبنوك الأمريكية

وتراجعت الأسهم في البنوك في جميع أنحاء العالم، حيث خسرت أكبر أربعة بنوك أمريكية، بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو، أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية، وقال أحد أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية لبي بي سي إن أحداث اليوم كانت جامحة ووحشية، كما تراجعت أسواق الأسهم في آسيا يوم الجمعة، بقيادة انخفاض الأسهم في البنوك.