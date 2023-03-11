استطلاع رأي: نصف الإسرائيليين يريدون تعليق «إصلاح القضاء»

أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد «ميدجام» الإسرائيلي، ونشرته القناة الـ«12» الإسرائيلية، اليوم السبت، أن نصف الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب تعليق تشريعات «الإصلاح القضائي» الذي تصر عليه حكومة بنيامين نتنياهو، فيما يرى 36% ممن شملهم الاستطلاع أنه ينبغي أن يكتمل.

27 % من ناخبي حزب «الليكود» يدعمون فكرة وقف التشريعات

وقالت القناة، إن 27% من ناخبي حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الحكومة، يدعمون فكرة وقف التشريعات، فيما يُطالب 58% بإنجازه كما هو مُخطط له.

60% طلبوا وقف الدفع بالتشريعات

وأضافت القناة، أن 60% طلبوا وقف الدفع بالتشريعات في الكنيست، لحين انتهاء المفاوضات بشأنها، بينما رأى 32% أن يتم المُضي قدمًا في هذا الإجراء مع التفاوض بشأنه.