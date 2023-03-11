6 معلومات عن الفنان محمد قنديل في ذكرى ميلاده.. ظهر لأول مرة مع أم كلثوم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد قنديل الذى ولد في الحادي عشر من شهر مارس من عام 1929، ورحل عن دنيانا في التاسع من شهر يونيو من عام 2004.

وتستعرض «الوطن» في هذه التقرير عدة معلومات عن محمد قنديل.

محمد قنديل ولد فى منطقة شبرا

- ولد محمد قنديل باسم محمد حسن قنديل في منطقة شبرا لوالد كان يعزف على العود والقانون

- التحق قنديل في صغره بمعهد الموسيقى الشرقية

- اول ظهور فني له كان في فيلم عايدة لكوكب الشرق أم كلثوم حين أدى أغنية «القطن» ومن بعدها التحق بملهى ليلي بإمبابة لكي يشدو به.

- أول أغنياته للإذاعة المصرية عام 1946 وهي «يا ميت لطافة يا تمر حنة»

مسلسلات وأفلام محمد قنديل

- من أشهر اغنياته التي وصلت لـ800 اغنية، هي يا رايحين الغورية، وبين شطين ومية، وع الدوار، ويل عدو الدار، أبو سمرة السكرة

- قدم عددا من الأفلام والمسلسلات من بينها «عبيد المال وعرق جبيني وعزيزة وشاطئ الأسرار وصراع في النيل».