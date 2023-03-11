«الثلاثاء والأربعاء» ذروة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الرعدية بالمحافظات

يبحث المواطنون عن تأثير نوة الحسوم خلال الأيام المقبلة على محافظات الجمهورية، والتي تشهد سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية يوم الثلاثاء المقبل 14 مارس يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

موعد نوة الحسوم

أوضحت الدكتورة منار غائم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ليس لها علاقة بنوة الحسوم التي بدأت 9 مارس وتستمر لمدة أسبوع كامل.

ذورة الطقس السيئ في المحافظات

أضافت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لا تعتمد على جدول النوات إذ أعده الصيادون في وقت سابق للوقوف على حالة أمواج البحر المتعلقة بعمليات الصيد، كما أنها لا تعتمد على أساس علمي، وتتعلق بمحافظة الإسكندرية ومحافظات البحر المتوسط فقط وليس لها علاقة بمحافظات الجمهورية بوحه عام.

شددت على أنه ليس من الضروري سقوط أمطار وتعرض المحافظات إلى طقس سيئ بالتزامن مع النوات المختلفة، موضحة أن يومي الثلاثاء والأربعاء تتعرض المحافظات إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى منخفض جوي آخر على سطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى عدم استقرار في حالة الطقس يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة إذ تصل إلى 20 على القاهرة الكبرى حيث تنخفض بمقدار 7 درجات.