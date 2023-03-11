مصرع طفل صدمته سيارة على طريق «جمصة - المنصورة»

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة على طريق جمصة - المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة تصدم طفلا

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة بطفل على طريق «جمصة - المنصورة » أمام قرية السلسول التابعة لمركز جمصة، أسفر عن الحادث إصابة الطفل ووفاته.

اصطدام سيارة بطفل على طريق جمصة

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة بطفل على طريق «جمصة - المنصورة» أمام قرية السلسول أدى إلى إصابة الطفل «محمد.ع.ي» المقيم بقرية السلسول مركز جمصة، والبالغ من العمر 5 سنوات.

وتبين أثناء عبور الطفل الطريق اصطدمت به سيارة مسرعة أمام قريته أدت إلى إصابته بإصابات بالغة في الجسم وأثناء نقله إلى مستشفى بلقاس لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى بلقاس.