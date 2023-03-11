المؤبد للمتهم بقتل شقيقه في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه في محافظة كفر الشيخ بالدائرة الثالثة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حسين المر، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وبحضور فيلوباتير ناصر حنا، وكيل النيابة، بمعاقبة فلاح بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليه إدانة بقتل شقيقه عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

إحالة الدعوى المدنية

كما قضت هيئة المحكمة أيضاً في الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك من خلال أحداث القضية، التي حملت رقم 9154 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1891 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

اتهام فلاح بقتل شقيقه

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، قد أحالت المتهم بالقضية ويدعى «ج .ن»، 52 عاماً، فلاح، ويقيم بإحدى قرى مركز دسوق، في محافظة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات فوه لاتهامه عما أسند إليه وما وقع في يوم 4 من شهر يونيو من عام 2022 لقتله شقيقه، حيث تبين أن المتهم قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم عليه وأعد لذلك الغرض أداة الجريمة «فأس ومنقرة صغيرة»، وتوجه عقب ذلك إلى مكان تواجده متربصاً له وما أن شاهده انهال عليه ضرباً، قاصداً من ذلك قتله.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهم أحرز أداة حادة تستخدم كأداة للاعتداء على الأشخاص استخدمها المتهم بالقضية في تنفيذ جريمته لقتل شقيقه، حيث قضت محكمة جنايات فوه اليوم حكمها على المتهم بالسجن المؤبد.