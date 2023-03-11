مبعوث الأمم المتحدةة: من الممكن إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

قال عبد الله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم، إنه إذا وُضعت خارطة طريق وقوانين انتخابية واضحة بحلول يونيو المقبل، فمن الممكن إجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية العام الجاري، وتعثرت عملية سياسية ترمي لإنهاء صراع تشهده ليبيا منذ نحو عشر سنوات بعد الإخفاق في إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر 2021، وسط خلافات حول أهلية مرشحين رئيسيين.

تشكيل لجنة مشتركة من ستة أعضاء

وأعلن «باتيلي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه أعلن الشهر الماضي مبادرة جديدة لكسر الجمود من خلال إنشاء لجنة توجيهية لتمكين البلاد من إجراء الانتخابات، التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لتحقيق أي سلام دائم، موضحًا أن الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة من ستة أعضاء من كل منهما لصياغة قوانين انتخابية، مضيفًا أنه «لا يوجد سبب لأي تأخير إضافي».

النظام السياسي

ولكن المجلسين أمضيا سنوات في التفاوض بشأن النظام السياسي دون الاقتراب من إجراء الانتخابات التي ستؤدي لاستبدالهما، وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، في حين تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي يعود لعام 2015 من أعضاء برلمان انتُخب في عام 2012، كان من المفترض أن تستمر الحكومة الليبية المؤقتة، التي تولت مهامها في أوائل عام 2021 عبر خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة، حتى الانتخابات التي كان موعدها في ديسمبر من العام نفسه، وشرعيتها الآن محل خلاف.

الترتيبات المؤقتة المتعاقبة

وقال إن الترتيبات المؤقتة المتعاقبة، والحكومات الانتقالية التي لا نهاية لها، والهيئات التشريعية التي انتهت ولايتها هي مصدر لعدم الاستقرار.