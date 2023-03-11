«القاهرة الإخبارية»: تأييد تعيين رافائيل جروسي مديرا لوكالة الطاقة الذرية لولاية ثانية

قال خالد أبوبكر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من فيينا، إنه تم تأييد تعيين رافائيل جروسي مديرًا عامًا لوكالة الطاقة الذرية لولاية ثانية، بسبب نزاهته خلال السنوات الأربع الماضية منذ تعيينه للمرة الأولى، موضحًا أنه لن يترشح أحد أمام «جروسي» لأن هناك إجماعًا من الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكونة من 35 دولة على نزاهة جروسي.

أبوبكر: أعلن جروسي أن المفتشين سوف يعودون خلال أسبوع إلى إيران

وأضاف أن اجتماعات المجلس الأسبوع الماضي أتاحت الفرصة لتفاهماته مع إيران، وذلك بغض النظر عن عدم معارضة الجانب الأمريكي ودول أوروبا لتلك التفاهمات، وقالوا إننا نعطي المدير العام للوكالة فرصة لاختبار مدى جدية طهران للسماح لمفتشي الوكالة للرقابة على منشآتها النووية، وبالفعل أعلن جروسي أن المفتشين سوف يعودون خلال أسبوع إلى إيران.

منافسة شديدة مع الروماني كونيل فيروتا

وقبل ذلك، شغل جروسي منصب سفير الأرجنتين في الوكالة وله باع طويل في الدبلوماسية النووية، وكانت المنافسة شديدة بينه وبين الروماني كونيل فيروتا الذراع اليمنى لأمانو والذي كان يشغل منصب القائم بأعمال المدير العام للوكالة آنذاك، وكان جروسي يشغل منصب رئيس مجموعة المورِّدين النوويين من عام 2014 إلى عام 2016. وكان أول رئيس للمجموعة يتولى هذا المنصب لفترتين متتاليتين.