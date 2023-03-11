حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة السلام في القاهرة لهما معلومات جنائية، قاما بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها لتحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم لكمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

ضبط المتهم

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام عنصري إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات جرى استهدافهما، وأمكن ضبطهما في الحال، خلال تواجدهما بشقة محل سكنهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وبشأن العقوبة المتوقعة، قال سمير عبدالعظيم المحامي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تجرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.