أول تعليق من الأم المتبرعة بجهاز ابنتها المتوفية لـ4 فتيات: «ما تنسوش تدعو لـ غادة»

«ربنا يهنيكم بعفش بنتي غادة.. ابقوا ادعولها دايما»، بتلك الكلمات أوصت والدة غادة المشد، التي تبرعت بجهازها إلى 4 عرائس يتامى عقب وفاتها منذ عدة أشهر، في أثناء وجودها برفقة الفتيات لاستلام الجهاز، إذ ظهرت الأم ويظهر الرضا والصبر على ملامح وجهها، حسبما أشارت رانيا المدني صديقة الأسرة خلال حديثها مع «الوطن».

وتروي رانيا، مسؤولة توصيل جهاز «غادة» إلى الفتيات، أنّها تقلت اتصالا من آية شقيقة العروسة غادة، تطلب منها البحث عن عرائس يتامى لمنحهم جهاز أختها المتوفية، بناء على رغبة والدتها، وتابعت قائلة: «ماما عايزة توصل رحمات لأختي من خلال توزيع جهازها على المحتاجين».

وأكدت رانيا: «ربنا منح والدة غادة، قوة تحمل وصبر، والرضا بقضاء ربنا على ملامحها تشير إلى أنّها ساندتهم في نقل جهاز ابنتها من منزلهم إلى مكان العرائس».

حزن على وفاة العروسة غادة في البحيرة

وتابعت قائلة: «أسرة غادة كلها قريبة من ربنا، أهل قريتهم بسنتواي بالبحيرة بيحبوهم وحزنوا كلهم على وفاة غادة.. هي تعبت يومين وماتت على طول، الناس في القرية كلهم مصدومين على وفاتها وأمها صابرة وراضية».

وتروي رانيا والدموع على وجنتيها: «الجهاز كان من أغلى حاجة.. العرايس فرحوا بيه جدا، أنا صعب أجيب ليهم حاجة من متبرعين بنفس الجودة».

الأم تطلب الدعاء لابنتها العروسة

وتابعت بأن والدة غادة طلبت من العرائس الدعاء لنجلتها قائلة: «ربنا يسعدكم أوعوا تنسوا تدعوا لغادة بالرحمة»، مشيرة إلى أنّها قامت بتسليم جهاز ابنتها إلى العرائس بنفسها كما طلبت من نجلها أثناء تسليم ونقل الجهاز الحفاظ عليه.