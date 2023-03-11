جويل حاتم طليقة جورج الراسي تقاضي مروجي شائعة إنهائها حياتها

انتشر خبر إقدام جويل حاتم عارضة الأزياء اللبنانية وطليقة الفنان الراحل جورج الراسي، على إنهاء حياتها، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

جويل حاتم تنفي انتحارها

وظهرت جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي خلال فيديو عبر السوشيال ميديا ونفت ما تم تداوله عن إنهاء حياتها، مؤكدة أن الفيديو المتداول قديم جدا منذ عام 2019 وتم إعادة تداوله مرة أخرى، وفي صدد رفع دعوى قضائية على كل من روج قصة انتحارها خلال الساعات الماضية.

معلومات عن جويل حاتم طليقة جورج الراسي

وجويل حاتم هي عارضة أزياء لبنانية برازيلية، ولدت في يوم 2 فبراير 1979 في مدينة شارلستون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة لأب لبناني وأم برازيلية، بدأت العمل كعارضة أزياء في سن الـ18.

وتزوجت من المطرب اللبناني جورج الراسي عام 2014 وأنجبت منه ابنا اسمه «جوي» ولم تستمر هذة الزيجة طويلا وانفصلا بعد سنة واحدة.

جويل حاتم حاليا إحدى أشهر عارضات الأزياء بين اللبنانيين والعربية وتتقن التحدث باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية والفرنسية.