«الرعاية الصحية» تطلق مؤتمرا عن علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية دون جراحة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المؤتمر الدولي السادس لعلاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية «دون جراحة» عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO، وذلك تماشيًا مع الممارسات الطبية المتقدمة والعالمية.

المؤتمر الدولي السادس لعلاج الانسداد المزمن

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تخطي معدل نجاح عمليات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل نسبة 98%، مؤكدًا حرص الهيئة على اتباع أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية لعلاج المرضى في مختلف التخصصات الطبية، وأهمها تشخيص وعلاج أمراض القلب بتقنيات مستحدثة «دون جراحة» عن طريق القسطرة باستخدام تقنيات طبية عالمية مثال الشنيور الطبي وTAVI وCTO وIVUS، لافتًا إلى أنّ ذلك ما يساهم في رفع نسب الشفاء ونجاح العمليات والتداخلات الدقيقة.

مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنّ مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وفرت كمّا هائلا من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم، ومنها عمليات تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة سالفة الذِكر، لافتًا إلى أنّ المريض لم يتحمل عن العملية الواحدة أكثر من 400 جنيه فقط، كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية من أطباء القلب والقسطرة القلبية لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأحدث التقنيات العلاجية، مؤكدًا أنّ الركيزة الأساسية لنجاح وتقدم هيئة الرعاية الصحية هو الممارسة الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمي والإكلينيكي، وتبادل الخبرات المتميزة مع أكبر الخبراء الدوليين في التخصصات الطبية المختلفة، ومنها تخصصات علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية بهدف بناء كوادر طبية على أعلى مستوى تتمتع بالكفاءة العلمية.

وتابع السبكي، أنّ المؤتمر الدولي لعلاج الانسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية، من أهم المؤتمرات الدولية التي يتم تنظيمها بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحي الحكومي والخاص، ومجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء الدوليين المتميزين في معالجة أمراض القلب عالميًا.