حملة مكبرة على الأسواق التجارية في الشروق لإزالة المخالفات

تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بدء تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالطرق الداخلية بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجاري تنفيذها بالمدينة، كما جرى شن حملة لإزالة المخالفات في المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنّ خطة العمل الحالية استهدفت تنفيذ الأسفلت نظرا لانتهاء شبكة الغاز الطبيعي وكذلك الأرصفة أمام العقارات والمسطحات الخضراء، وسيتم تباعا أعمال الرصف لباقي الطرق حسب جاهزيتها لتنفيذ الأسفلت، مشددا على تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ.

حملة لإزالة المخالفات بالأسواق التجارية

وفي سياق متصل، قاد المهندس على سعد، حملة مكبرة على الأسواق التجارية بالحي الثاني، لرفع الإشغالات بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، برئاسة المقدم خالد عبدالعزيز، وشرطة مرافق المدينة برئاسة المقدم عمرو نبيل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنّ الحملة أسفرت عن ضبط 23 مخالفة تنوعت بين تعد من أصحاب المحال على ممرات المشاة، وممارسة الأنشطة دون ترخيص، فضلا عن مصادرة الإشغالات، والتحفظ عليها بمخازن الجهاز بخلاف تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

تحرير محاضر ضد المخالفين

وأكد رئيس الجهاز، عدم التهاون مع العشوائية، وتوجيه الحملات يوميا حفاظا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق دورة المدن الجديدة شرق القاهرة، وتحرير محاضر ضد المخالفين، كما شدد على ضرورة إعادة الشيء لأصله، للتيسير على المواطنين.