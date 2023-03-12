الزلزال يغيّر عادات الأتراك في شهر رمضان.. محلات خالية وأسعار مرتفعة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن صعوبة الأوضاع في تركيا، بعنوان «نكتفي بالنظر ولا نشتري.. الزلزال يُغير عادات وتقاليد الأتراك في شهر رمضان».

وأوضح التقرير، أنّ شهر رمضان المبارك يطل ببركة ممزوجة بمشاعر مختلطة بين الحزن والألم على ضحايا زلزال السادس من فبراير، وبين رعب من كوارث جديدة تهدد تركيا في أي لحظة.

وأوضح أحد رواد المتاجر: «الناس لا يزالون تحت تأثير الصدمة التي خلفها الزلزال، ويترددون كثيرا في تأمين احتياجاتهم، وهناك خوف من حصول الزلازل حتى هنا في أنقرة».

ازدحام في الأسواق

وتابع التقرير: «ازدحام في الأسواق يرافقه خلو المحال التجارية من زبائنها، إنّها الصورة البليغة لواقع تركيا الاقتصادي، فكل السلع متوفرة ولكن على واجهات المحال التجارية فقط».

وأوضح أحد المشترين: «نحن نواجه مصاعب كبيرة لتأمين احتياجاتنا حتى قبل قدوم رمضان، فكل شيء باهظ الثمن، لذلك نكتفي بالنظر فقط فليس لدينا أمل بأن يتغير واقعنا قريبا».

واستطرد التقرير: «استعدادات المواطن التركي لشهر رمضان المبارك لم تعد كالسابق فالشراء أصبح بالعدد، وليس بالكيلوجرام، بينما زادت أسعار سلع كثرة عن مقدرتهم المالية المحدودة».

الأسعار سترتفع أكثر في رمضان

وقال أحد المشترين: «الأسعار مرتفعة وسترتفع أكثر في رمضان، ولكننا مضطرون أن نعيش الشهر الكريم بكل مميزاته، لذلك نشتري السلع بكميات أقل ونضطر إلى التخلي عن البعض الآخر».

واختتم التقرير: «شهر الخير في تركيا يدعو أهله ليكونوا على الموعد مع المساعدات الغذائية والعينية للمحتاجين فأكثر من 32% من المجتمع التركي يحتاج إلى مختلف أنواع المساعدات لمجابهة مصاعب الحياة».