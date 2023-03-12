رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصري بالخارج يحث المغتربين على الاستثمار بوطنهم: فرص في كل المجالات «فيديو»

كتب:

منة عبده
12:25 م | الأحد 12 مارس 2023
ريك منسي.. مصري مقيم في كندا

ريك منسي.. مصري مقيم في كندا

شارك ريك منسي، خبير مصري مقيم في كندا، ولديه شركتان، في حملة «خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، والتي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة سها جندي، لحث المصريين بالخارج على الاستثمار داخل وطنهم الأم، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة. 

وتعمل أحدى الشركتين اللتان يمتلكهما «منسي» في تقدم خدمات للمسنين في المنازل ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأخرى تختص بالتقييم الإلكتروني وتوصيل الخدمات الصحية بين المنشآت والأفراد في المجال الصحي.

توافر السلع في مصر

وقال ريك منسي، في مقطع فيديو له، نشرته وزارة الهجرة، إن العالم يمر بأزمة خلال الفترة الراهنة، يطلق عليها «العاصفة الاقتصادية»، حيث شهدت الدول ارتفاعا في أسعار السلع والوقود ومنها كندا، وهناك مشاكل في بعض الأدوية، وبالمقارنة بالوضع في مصر، فهناك توافر في السلع، وهو ما يجعل الاستثمار مناسب داخل مصر. 

مرحلة بناء ستظهر أبعادها خلال سنوات قليلة

وأشار الخبير المصري المقيمم في كندا، إلى أن المشاريع المصرية تغطي أكثر من شىء، ومنها تأمين الأمن الغذائي من خلال زراعة الصحراء، وتوفير مصادر المياه، حيث يتيح الجو العام في مصر فرص للاستثمار في شتي المجالات. 

وأكد «منسي» على دوره في حث جميع المصريين بالخارج أن يقوموا بالاستثمار داخل مصر، فالآن مرحلة بناء، لها أبعاد ستظهر على مر سنوات قليلة، مضيفا: نستعد خلال هذه الفترة لإطلاق مشروع صحى داخل مصر بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه، تحت عنوان «استثمر في مصر». 

اقرأ المزيد:

«الهجرة» تطلق حملة لحث المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم

الحكومة: لا صحة لاستقطاع جزء من تحويلات أو رواتب المصريين بالخارج

وكيل «الشيوخ» لـ قصواء الخلالي: لم أقترح تحصيل رسوم من المصريين بالخارج

مبادرة «اتكلم عربي» تنشر فيديو لأبناء المصريين بالخارج للحفاظ على الثقافة

«الهجرة» تنشر فيديو جديدا لأبناء المصريين بالخارج ضمن مبادرة اتكلم عربي

«اتكلم عربي» تروج للآثار المصرية لأبناء المصريين بالخارج

عاجل.. «الهجرة» تعلن 10 قرارات مهمة بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.