مصري بالخارج يحث المغتربين على الاستثمار بوطنهم: فرص في كل المجالات «فيديو»

شارك ريك منسي، خبير مصري مقيم في كندا، ولديه شركتان، في حملة «خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، والتي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة سها جندي، لحث المصريين بالخارج على الاستثمار داخل وطنهم الأم، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وتعمل أحدى الشركتين اللتان يمتلكهما «منسي» في تقدم خدمات للمسنين في المنازل ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأخرى تختص بالتقييم الإلكتروني وتوصيل الخدمات الصحية بين المنشآت والأفراد في المجال الصحي.

توافر السلع في مصر

وقال ريك منسي، في مقطع فيديو له، نشرته وزارة الهجرة، إن العالم يمر بأزمة خلال الفترة الراهنة، يطلق عليها «العاصفة الاقتصادية»، حيث شهدت الدول ارتفاعا في أسعار السلع والوقود ومنها كندا، وهناك مشاكل في بعض الأدوية، وبالمقارنة بالوضع في مصر، فهناك توافر في السلع، وهو ما يجعل الاستثمار مناسب داخل مصر.

مرحلة بناء ستظهر أبعادها خلال سنوات قليلة

وأشار الخبير المصري المقيمم في كندا، إلى أن المشاريع المصرية تغطي أكثر من شىء، ومنها تأمين الأمن الغذائي من خلال زراعة الصحراء، وتوفير مصادر المياه، حيث يتيح الجو العام في مصر فرص للاستثمار في شتي المجالات.

وأكد «منسي» على دوره في حث جميع المصريين بالخارج أن يقوموا بالاستثمار داخل مصر، فالآن مرحلة بناء، لها أبعاد ستظهر على مر سنوات قليلة، مضيفا: نستعد خلال هذه الفترة لإطلاق مشروع صحى داخل مصر بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه، تحت عنوان «استثمر في مصر».