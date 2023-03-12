ما حكم إعطاء هدية لموظف على عمل أنجزه؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

العلاقة بين صاحب العمل والموظف تحددها الكثير من الأمر، سواء كنت من الجهة القانونية أو الجهة الشرعية والدينية، وهناك بعض الأفعال التي يقوم بها بعض أصحاب العمل تجاه الموظفين ولا يعلمون حكم الشرع فيها، ومنها تبادل الهدايا بين الموظف وصاحب العمل، وفي هذا الصدد أوضح مجمع البحوث الإسلامية حكم إعطاء هدية لموظف مقابل إنجازه عملا.

حكم إعطاء هدية لموظف

وأجاب مجمع البحوث الإٍسلامية عن سؤال أحد المتابعين حول حكم إعطاء هدية لموظف أنجز له عمله؟، موضحا أن ما سميته هدية هو في الحقيقة رشوة، والهدايا التي تهدى إلى الموظفين بحكم وظائفهم هي رشا محرمة، ولا يجوز لك شرعا أن تفعل ذلك، وكذلك يحرم على الموظفين قبول هذه الرشوة لأنها إنما أعطيت لهم بحكم عملهم في هذه الوظائف.

واستند مجمع البحوث الإسلامية في فتواه إلى حديث رواه البخاري ومسلم عن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

حكم منح هدايا العمال

وأضاف مجمع البحوث خلال إجابته عن حكم إعطاء موظف هدية مقابل إنجاز عمل، أن الإمام النووي قال في حديث بيان عن هدايا العمال حرام لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة وقد بين - صلى الله عليه وسلم - في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أنه في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غُلُول»، فهذا الحديث يدل على أنه لا يحل للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له ، وإن أخذ ما زاد على ذلك فهو غلول أي خيانة.