«التضامن» تعلن مشاركتها في جوائز «السعودي الألماني الصحية» بمليوني جنيه

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع جوائز السعودي الألماني الصحية لعام 2022، والذي يقام تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس صبحي بترجي مؤسس ورئيس مجموعة السعودي الألماني الصحية، والدكتور محمد حبلص المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية، ونخبة من كبار شخصيات المجتمع الطبي ومسئولي قطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، وعدد من أعضاء الإدارة العليا بمجموعة السعودي الألماني.

وأكدت التضامن الاجتماعي، وفق بيان لها اليوم، أن مبادرة السعودي الألماني الصحية تسلط الضوء على مقدمي الخدمة الصحية في مصر، وتكرم الجهود المبذولة في تطوير الرعاية الصحية التي هي أحد أهم أولويات الدولة المصرية وأهم محاور الحماية الاجتماعية، وتستهدف جائزة السعودي الألماني الصحية مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جميع مستشفيات جمهورية مصر العربية «الحكومية، التعليمية، الخاصة، غير الهادفة للربح، الشرطة.. إلخ»، تحت شعار «نرعاكم كأهالينا»، وتقدَم هذه الجائزة برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان

وأضافت «التضامن»، أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه، خاصة أن الصحة تعزز من تعليمه وتمكينه الاقتصادي وتساهم في رفع إنتاجيته وجودة حياته الأسرية والاجتماعية بما يؤهله للاستثمار في نفسه وفي أولاده.

مساعدة الأسر على الحماية من الصدمات

وأوضحت التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية تعد أحد المحاور الأساسية التي تعمل بشأنها وزارة التضامن الاجتماعي وتُعنى بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال الأقل من خمس سنوات والمرأة في فترة الحمل والولادة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو النفسية، وذوي الإعاقة، والمعرضون للكوارث والنكبات، مشددة على أن أنظمة الحماية الاجتماعية تساعد الأسر على الحماية من الصدمات سواء الاجتماعية أو المادية أو البيئية أو غيرها من الصدمات.

دعم 18 مستشفى بـ200 مليون جنيه

وأفادت أن وزارة التضامن الاجتماعي في شراكة دائمة مع وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية تساهم في تقديم خدمات صحية وطبية باعتماد من وزارة الصحة والسكان، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تكافؤ الفرص الصحية وبنك ناصر الاجتماعي قاما خلال السنوات الثلاث الماضية بتدعيم ما يقرب من 18 مستشفى بما يقرب من 200 مليون جنيه.

تكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني

وأشارت إلى أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، والتي تنص على أن يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يضمن الإتاحة والجودة وعدم التمييز ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وضمان الحماية الاجتماعية لهم، مشيرة إلى أن هناك تشجيعا من القيادة السياسية على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في رسم وتشجيع المنظومة الصحية الجديدة و التحول الصحي ومجالات التعاون المشتركة كثيرة.

وأكدت على دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهي مؤسسة الأسرة، حيث إن كافة الدراسات الاجتماعية الدولية والوطنية أثبتت أن أقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع إيجاد بديلاً للدور الذي تلعبه الأسرة وأن الاستثمار في دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيا واقتصادياً يعزز كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.

وأعلنت التضامن مشاركتها في جائزة العام المقبل بمبلغ مليوني جنيه ولمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبرنامج تكافؤ الفرص الصحية.