حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. أوضاع معاكسة للعذراء

أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيد المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 13 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

حظك اليوم برج الحمل 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.

حظك اليوم برج الثور 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تحسن التصرف ماليا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم برج الثور 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

لديك مشاعر إيجابية وتبدو مستعدا للاقتراب ممن تحب بود.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-3-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة، ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وجاذبية، وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الأسد 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 13-3-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من مولد برج الأسد من نشاطات عملية أو أعمال خيرية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.

حظك اليوم برج العذراء 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف، مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

حظك اليوم برج الميزان 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم برج العقرب 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم في تعاملاتك وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج القوس 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب تمدك بالثقة في النفس، وتساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.

حظك اليوم برج القوس 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى، وتحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم برج الجدي 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم برج الجدي 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.

حظك اليوم برج الدلو 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات.. قد تظفر بنصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.

حظك اليوم برج الدلو 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يجعلك أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الحوت 13-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج الحوت 13-3-2023 على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.