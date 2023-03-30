كيفية تستخراج شهادة تحركات إلكترونيا وأنت في مكانك.. رمضان 2023

أتاحت وزارة الداخلية، إمكانية استخراج شهادة تحركات إلكترونيا، كي يتثنى للمواطن الحصول عليها دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية وتحديدا في نهار رمضان إذ يفضل الكثيرون استغلال الشهر الكريم في الطاعات فقط، وعدم الخروج نهارا أثناء الصيام.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا وانت في مكانك في رمضان 2023.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

للحصول على شهادة تحركات يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية، وفور الدخول قم بإنشاء حساب جديد من خانة تسجيل دخول، ثم اختر إنشاء حساب جديد واملأ طلب شهادة التحركات بكل البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.

في الخطوة التالية يجب عليك دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

خدمات متاحة عبر موقع وزارة الداخلية

يستطيع المواطن إنجاز خدمات أخرى أتاحتها له وزارة الداخلية من خلال موقعها الرسمي، التي تتطلب إدخال البيانات واتباع التعليمات فقط، ومن بين تلك الخدمات طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي مميكن، قيد فردي، وثيقة الزواج، وثيقة الطلاق، قيد الوفاة، وثيقة الميلاد.

وتتيح الداخلية أيضا عبر موقعها إنهاء خدمات المرور كتقديم طلب إصدار ملصق إلكتروني، الاستعلام عن مخالفات السيارات والمركبات الخاصة، تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة، بدل تالف رخصة المركبة، لتأكد من صحة بيانات مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة.

ويمكن للمواطنين أصحاب العقارات والأراضي تسجيل البيانات فضلا عن تسجيل طلبات الهجرة والجنسية، وكذلك التقدم لأكاديمية كلية الشرطة، ومعاهد معاوني الأمن تقديم طلبات من خلال الموقع الإلكتروني.