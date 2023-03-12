ضخ 25 ألف طن دواجن برازيلية في الأسواق بسعر 65 جنيها الأسبوع المقبل

تستقبل السوق المصرية، شحنة جديدة تقدر بـ25 ألف طن من الدواجن البرازيلية بسعر 65 جنيهًا للكيلو، الأسبوع المقبل، وذلك وفقاً لما صرح به حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بعد أيام من تصريح وزير التموين علي المصيلحي، بشأن التعاقد على 25 ألف طن جديدة قبل أسبوع من شهر رمضان.

سعر الدواجن الحية بين 72 و73 جنيهًا

من جهته، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، لـ«الوطن» إنَّ السعر المحلي مستقر للدواجن الحية، والكيلو يتراوح بين 72 و73 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 80 جنيهًا، متوقعاً انخفاض سعر الدواجن الحية الفترة المقبلة، أمام زيادة المعروض ودخول الدواجن البرازيلية.

ضخ 4 ملايين دجاجة كل يوم

أضاف رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، أنَّ وتيرة شراء الدواجن سترتفع الأيام المقبلة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنَّ السوق تشهد ضخ 4 ملايين دجاجة كل يوم، علاوةً على وفرة في المعروض في البرازيلي المستورد.

في وقت سابق، تعاقدت الدولة على استيراد دواجن برازيلية مجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، بحسب ما صرح به وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي.