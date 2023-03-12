إطلاق المركز الشرقي لنقل التكنولوجيا على هامش مؤتمر «مارلوج» بالإسكندرية

أطلقت كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المركز الشرفي لنقل التكنولوجيا في مجال النقل بالتعاون مع اتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف التجارية المصرية - غرفة الإسكندرية، وذلك على هامش مؤتمر مارلوج الـ12 في الإسكندرية، والذي حمل شعار التكنولوجيا المبتكرة للمواني والخدمات اللوجستية في الفترة من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

ويعتبر المركز الشرقي واحدا من الأهداف الرئيسية لمشروع النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي يهدف إلى تحقيق معايير الجودة المشتركة ومستويات السلامة لعمليات النقل منطقة البحر، وتعزيز كفاءتها واستداكتها، ويتم تمويله في إطار برنامج التعاون عبر حدود دول البحر المتوسط بميزانية 3.1 مليون يورو.

اختبار التقنيات الجديدة في حرم الأكاديمية

ويقع مركز نقل التكنولوجيا الخاص بالمشروع لشرق البحر الأبيض المتوسط ​​في الإسكندرية، حيث سيتم تطوير واختبار التقنيات الجديدة في حرم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ثم نقلها إلى المستفيدين من القطاعين الخاص والعام.

ويعد المركز جزءًا من التعاون الدائم عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط، ​​حيث تشارك المنظمات البحثية وصناعات النقل البحري والبري في إنشاء واختبار ومشاركة مبادرات نقل التكنولوجيا الجديدة القائمة على تقنيات المحاكاة المتقدمة.

وجمع حفل الإطلاق أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع النقل في مصر المتمثلين في شركات الشحن والخدمات اللوجستية وشركات مناولة البضائع وممثلي هيئة النقل والمواني.

وبدأ الحفل بكلمات من الدكتور علاء عز السكرتير العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية – غرفة الإسكندرية، والدكتور علا عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك بحضور محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة البحرية في الإسكندرية، والدكتور مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الدولية لشحن البضائع، واللواء رضا إسماعيل، رئيس القطاع البحري بوزارة النقل.

وناقش المشاركون إجراءات نقل التكنولوجيا لتحسين قدرات محركات القطاع، حيث أدار النقاش الدكتور علاء مرسى، رئيس مجمع محاكي المواني بالأكاديمية، والدكتورة ساندرا حداد، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

المشروع جمع تعاون 8 شركاء

يعد مشروع النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو مشروع بتمويل مشترك من قبل برنامج التعاون عبر حدود دول البحر المتوسط ​​التابع للاتحاد الأوروبي بنسبة 90% من إجمالي الميزانية البالغة 3.5 مليون يورو بمشاركة شركاء المشروع بنسبة 10%، ويجمع المشروع تعاونًا بين 8 شركاء من 5 دول أورومتوسطية وهي إيطاليا ومصر وإسبانيا ولبنان وتونس.

ووفق بيان الغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم الأحد، يعتبر البرنامج هو مبادرة متعددة الأطراف للتعاون عبر الحدود تدعمها أداة الجوار الأوروبية، وهدف البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية العادلة والمنصفة والمستدامة التي قد تحسن التكامل عبر الحدود وتثمين أقاليم وقيم الدول الأعضاء.