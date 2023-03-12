الدكتور جمال بدر قائما بعمل عميد معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي بأسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتكليف الدكتور جمال جمال عبد الرؤوف بدر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي بجانب عمله، وذلك لحين تعيين عميدا للمعهد.

المسيرة العلمية والبحثية للجامعة

وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص بالتهنئة إلى الدكتور جمال بدر، متنمياً له التوفيق والسداد فى أداء مهام عمله المكلف به، مؤكداً على أهمية المعهد والذى يعد إضافة هامة فى المسيرة العلمية والبحثية للجامعة ودليلاً على حرصها على مواكبة التطور العلمى العالمى ودعم الدراسات العلمية البينية والدقيقة فى مختلف التخصصات.

أمين الجامعة المساعد

وفي سياق أخر أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، قراراً بندب أسامة السيد محمود مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمستشفيات أسيوط الجامعية، للعمل فى وظيفة أمين الجامعة المساعد من المستوى الوظيفى العالى مجموعة الوظائف التخصصية للمجموعة النوعية للوظائف القيادية بموازنة قسم التعليم.

الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

كما أصدر قراراً آخر بندب صفاء محمود أحمد أخصائى تطبيق نظم ولوائح بالمستوى الأول الوظيفى (أ) بمجموعة الوظائف التخصصية (وظائف التنمية الإدارية)، للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية.