أمين عام «القومي لأسر الشهداء» يكرّم أمهات الشهداء

نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس، احتفالية لتكريم أمهات الشهداء، وشهدت الاحتفالية حوارا مفتوحا مع أسر الشهداء المكرمين في جميع مجالات الرعاية التي يقدمها المجلس.

وأعرب أمين عام المجلس، عن سعادته بلقاء أمهات الشهداء، مؤكدا أنّهم تاج على الرؤوس لما تحمّلن من تضحيات وأوجاع على فراق أبنائهن الذين ضحوا من أجل الوطن.

تقديم خدمات رعاية متميزة في كافة المجالات

وأكد أمين عام المجلس، أنّ عملية تطوير الخدمات مستمرة ولن تتوقف بهدف إرضاء المستفيدين وتقديم خدمات رعاية متميزة في المجالات كافة، موضحا أنّ المجلس يعمل وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أفضل الخدمات وشمول أسر الشهداء بالرعاية والاهتمام.

وشدد أمين عام المجلس، على أنّ الخدمة الطبية شهدت تطورا كبيرا عن ذي قبل من حيث الجودة والمراكز والمستشفيات الجديدة التي تعاقد معها المجلس في مختلف التخصصات، مؤكدا أنّ هناك سعي دائم للتطوير والتحديث واضافة أفضل المراكز الطبية «الدرجة الأولى» لقائمة أماكن تقديم الخدمة.

وأضاف أمين عام المجلس، أنّ خدمات الرعاية الاجتماعية شهدت مثل نظيرتها من الخدمات تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، من حيث تنظيم الفعاليات والرحلات الترفيهية والتثقيفية وإقامة الندوات وورش العمل.

من جانبهن، أعربت أمهات الشهداء المكرمات عن سعادتهن بالتكريم، وأنّ الدولة لم تنسى أبنائهن، موجهين الشكر لأمين عام المجلس على الرعاية المتميزة التي يقدمها المجلس لهن.

زيارات منزلية لعدد من أسر الشهداء لتقديم الدعم النفسي

وكان أمين عام المجلس القومي، وجّه مسؤولي المكاتب الإقليمية للمجلس في المحافظات، بتنظيم زيارات منزلية لعدد من أسر الشهداء لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم والوقوف على إحتياجاتهم، إضافة لتنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لزيارة المعالم الأثرية والسياحية وإقامة فعاليات ترفيهية.

وأعلن أمين عام المجلس، مطلع مارس عن برنامج احتفالي خاص تكريما لروح الشهيد وتقديرا لأسرهم وذويهم، ويقدّم المجلس القومي خدماته للمستفيدين في مجالات الرعاية «الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والإسكان، والنقل، والدعم النفسي».