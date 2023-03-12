كل ما تريد معرفته عن وظائف المعلمين والإداريين الجديدة بعد إعلانها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مراكز التميز، بداية من اليوم الأحد 12 مارس وتستمر حتى يوم 19 مارس 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم في وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلي أن التقديم متاح ممن لا تزداد أعمارهم عن 55 عام بأكتوبر 2023، لافتا إلي، سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة .

مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركزعلمي متميز.

- حوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.

شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- يتم فتح باب التقدم من 12 مارس 2023 حتى 19 مارس 2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادي الجديد.

- مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.