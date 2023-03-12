«السبكي» يعلن انطلاق التحضير لفيلم طه الغريب بطولة حسن الرداد

أعلن المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انطلاق التحضير لفيلم طه الغريب، الذي يجمع حسن الرداد وهنا الزاهد.

السبكي ينشر صورة لأبطال طه الغريب

ونشر أحمد السبكي، صوره تجمع أبطال العمل وعلق عليها: «بدء التحضير لفيلم طه الغريب عن رواية طه الغريب لمحمد صادق.. حسن الرداد، هنا الزاهد، إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن».

آخر أعمال حسن الرداد

وكان آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم تحت تهديد السلاح، الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر الإيرادات، وشارك فيه عدد من نجوم الفن؛ وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.