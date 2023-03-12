مسلسلات رمضان 2023.. ريهام حجاج تقدم دور مستشارة في «جميلة»

تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسلها الرمضاني «جميلة»، والذي من المقرر عرضه طوال شهر رمضان على قنوات cbc وon tv والحياة.

مسلسل «جميلة»في رمضان 2023

وتجسد ريهام حجاج خلال مسلسل «جميلة» شخصية جديدة وهو دور المستشارة جميلة سالم الألفي، التي تتولى منصبا في النيابة الإدارية، وتواجه تحديات في القضاياوالمشاكل التي تظهر خلال الاحداث وكيفية التصرف معها.

مسلسلات رمضان 2023..مسلسل«جميلة»

ويشهد مسلسل «جميلة» التعاون الثاني الذي يجمعها بعبير صبري بعد تعاونهما في مسلسل «يونيرن» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وروجت الفنانة ريهام حجاج، منذ أيام، لمسلسل«جميلة» عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مسلسل جميلة في رمضان إن شاء الله على قنوات cbc وON tv والحياة، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم ومشاهدة ممتعة».

مسلسل«جميلة» رمضان 2023

ويشارك في مسلسل «جميلة» بجانب ريهام حجاج عدد كبير من الفنانين أبرزهم: هاني عادل، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.