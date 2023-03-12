تحرير 158 مخالفة تموينية في مخابز ببني سويف خلال أسبوع

حررت مديرية التموين في محافظة بني سويف 158 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز البلدية، خلال أسبوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات والوقائع.

حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق

وكشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف عن مواصلة المديرية الحملات المكثفة على المخابز والأسواق.

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

وأشار وكيل تموين بني سويف إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 19 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 60 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 18 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و28 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين.

التصرف في 230 جوال دقيق بلدي زنة 50 كيلو

وتابع: «كما تضمنت الحملة تحرير 6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 16 محضرًا للتصرف في 230 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات».

محاضر ضد بدالي التموين

وفي السياق ذاته، حررت حملة مكبرة من مديرية التموين محضرين ضد تجار تمونيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.