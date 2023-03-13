أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تقلبات جوية في الوجه البحري

يشهد طقس البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، غزيرة أحيانا على السلوم ومطروح.

الوجه البحري يشهد سقوط أمطار خفيفة

ويشهد جنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة ليلاً على فترات متقطعة، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ونشاط الرياح التي تمتد إلى شمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، إذ تشير إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على بعض المناطق، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، حيث يسود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى منخفض جوي على البحر المتوسط.

كما تتعرض عدة محافظات إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى، وتكون مساءً.

وتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية المتمثلة في: «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون غزيرة إلى رعدية تصل إلى 60% مساءً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار بالوجه البحري

وجاءت أماكن سقوط الأمطار اليوم في محافظات جنوب الوجه البحري، وهي «الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية»، وتصل إلى 20%، وتبدأ من مساء اليوم، وتزداد شدتها على مدار يومي الثلاثاء 14 مارس والأربعاء 15 مارس.

وتنعدم سقوط الأمطار، على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس مشمس مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.