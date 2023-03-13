قصة مهندسة بالغربية اعتزلت كرة قدم من أجل التحكيم: «نفسي أحقق حلمي»

"حلمي أبقى حكم في الدوري الممتاز".. بتلك الكلمات بدأت سماح حشاد، ابنة قرية كفر حشاد، بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، حديثها عن أمنيتها التي تسعى إلى تحقيقها بعد ما قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم لاعبة والانتقال إلى التحكيم.

الانتقال بين الأندية

وأشارت في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنها طالبة في الفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم قسم الإنشاءات المدنية والمعمارية، بجامعة السويس، وأنها تبلغ من العمر 23 عاماً، وأنها انضمت إلى فريق نادي مركز شباب كفر الزيات، بنات، في 2018، وعمرها 17 عاما، وبعد 6 أشهر التحقت بنادي اتحاد بسيون، ولعبت معه في الدرجة الثانية، وصعدت معه إلى دروة الترقي.

وبينت: لم يوفق نادي اتحاد بسيون في الصعود إلى الممتاز، وبعد فترة انتقلت إلى نادي صيد المحلة ومنه إلى نادي المعادي ثم منتخب السويس".

اعتزال كرة القدم كلاعبة

وأشارت "حشاد" إلى أنها قررت اعتزال ممارسة كرة القدم كلاعبة، من أجل الدراسة، والانتقال إلى التحكيم وبدأت تدير تحكيميا مباريات في أقسام الرابع والثالث إلى جانب مباريات في بطولة الجمهورية.

وكشفت أنها إذا كانت لم توفق في ممارسة كرة القدم كلاعبة، فإنها تأمل أن تحقق حلمها وأن تكون أشهر حكم "سيدات" في مصر، وتشارك في البطولات الدولية والمحلية، وأنها تسير بخطوات ممتازة في دوري "ممتاز ب" والناشئين، وأن عملها حكم كرة قدم، شيء تتشرف به، وأن أهلها وأهل قريتها يدعمونها ويشجعونها على الاستمرار.