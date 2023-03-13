خلطة درامية جديدة ومثيرة، تشهدها أحداث مسلسل سره الباتع المقرر عرضه على شبكة قنوات ON E في موسم رمضان 2023، الذي يضم نخبة كبيرة من الفنانين.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع، المقرر عرضه في رمضان 2023، حيث يعرض على شبكة قنوات ON E، كما يلي.

تردد قناة ON E

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ON DRAMA

تقوم قناة ON DRAMA ببث العرض الثاني لجميع المسلسلات المقرر عرضها على قناة ON E، بعد انتهاء العرض الأول لها بنحو ساعتين.

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، وهم، أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وصلاح عبدالله، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وأحمد وفيق، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي، إخراج خالد يوسف.

قصة مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع، مأخوذ عن قصة بنفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس، ضمن مجموعة قصصية، نشرت عام 1958 بعنوان «حادثة شرف»، وتدور أحداث العمل الدرامي لأول مرة بين زمنين، الأول في الوقت الراهن، والثاني أثناء الحملة الفرنسية، حيث يستعرض المسلسل بطولات الشعب المصري ضد الاحتلال الفرنسي في تلك الآونة.

خريطة قناة ON E في رمضان 2023

وتشهد خريطة قناة ON E في رمضان، عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات «الكبير أوي الجزء 7، وجميلة، وضرب نار، والكتيبة 101».