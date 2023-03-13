عروض على السكر في السلاسل التجارية.. و«الغرف التجارية»: يبدأ من 16 جنيها

تشهد الأسواق المصرية إقبالاً متزايدا الفترة الحالية من جانب المواطنين على شراء السكر استعدادًا لقدوم شهر رمضان في ظل استقرار الأسعار، وإقبال المواطنين على معارض أهلاً رمضان والسلاسل التجارية التي تقدم عروضاً مخفضة.

استقرار أسعار السكر

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السادس من أكتوبر قال تجار إن هناك استقرارًا ملحوظاً في أسعار السكر في الفترة الحالية، ويختلف السعر من منطقة وشركة ومتجر إلى الآخر، وتشهد الفترة الحالية إقبالا متزايدا على الشراء.

وقال محسن البنهاوي مدير التوزيع والتسويق في إحدى الشركات، إنّ الأسواق المصرية غنية بكافة أنواع السكر والأسعار تشهد استقرارًا وقد يختلف السعر حسب كل شركة ومنطقة ومتجر بيع حيث يبلغ سعر كيلو السكر بمحال البقالة 22 جنيها ويسجل الكيلو في أسواق الجملة 15 جنيها فقط، وبالتأكيد الإقبال على شراء السكر مستمر طوال العام، لكنه يزداد الفترة الحالية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف البنهاوي، أنّ هناك العديد من السلاسل التجارية تطرح عروضاً على السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر ذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، فقد يبلغ سعر كيلو السكر 18 جنيهًا بدلاً من 22 جنيهًا ما يزيد نسبة الطلب على الشراء.

توقعات باستقرار سعر السكر

من جانبه، قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بالغرقة التجارية بالإسكندرية، في تصريح لـ «الوطن»، إن هناك إقبالاً من جانب المواطنين على شراء السكر الفترة الحالية نظراً لاقتراب حلول شهر رمضان واستخدامه في العصائر والحلوى في ظل استقرار الأسعار حيث يبلغ سعر طن السكر 17800 جنيه بينما يبلغ سعر الكيلو داخل منافذ التموين 10.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو السكر في معرض أهلًا رمضان بين 16 و18 جنيهًا، إذ تشهد المعارض إقبالاً كثيفًا من جانب المواطنين على الشراء متوقعًا استمرار استقرار السعر، الفترة المقبلة.