السيسي يؤكد أهمية إيجاد حل لتقليل نزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية إيجاد حل يسهم في تقليل تحرك ونزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا، أملًا في مستقبل أفضل وحياة أفضل، وذلك من خلال توفير فرص عمل وإقامة مشروعات داخل الدول الأفريقية بحب هذه المسألة.

لابد من إيجاد حلول للأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيسة وزراء الدنمارك، أنّه من الضروري إيجاد حلول سريعة دون التدخل في شئون الدول، مشيرًا إلى أنَّه لابد من إيجاد حلول للأزمة الروسية الأوكرانية تسهم في خفض التوتر لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم بأكمله.

وجدنا توافقا من رئيسة وزراء الدنمارك حول الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشان ملء السد الإثيوبي

وتابع رئيس الجمهورية، أنَّه نادى في مؤتمر قمة المناخ، بسرعة وضرورة إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية لتتلافي تداعيتها على العالم بأكمله، موضحًا: «وجدنا توافقا وتفاهما من رئيسة وزراء الدنمارك حول أهمية الوصول لحل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد مع الأشقاء في إثيوبيا».