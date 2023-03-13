«إعلام النواب» تشيد بمعارض أهلا رمضان: تصدت لجشع التجار

قالت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنّ معارض أهلا رمضان، والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ساهمت في التصدي لجشع التجار ودعم الفئات البسيطة، كما تصدّت لاستغلال بعض التجار ومساندة الأسرة المصرية لتوفير احتياجاتها اليومية دون معاناة أو قلق من التزايد المضطرب بالأسواق.

لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية خلال الفترة المقبلة على وجه التحديد، وأماكن تداول السلع الغذائية لمواجهة مافيا السلع الغذائية والمحتكرين بحسم وحزم، ووضع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.

معارض أهلا رمضان

وأشارت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أنّ معارض أهلا رمضان تكاملت مع جهود محاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع بتوفير المنتجات الغذائية وغير الغذائية وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي طالت دول العالم بأسره، ومواجهة آثارها على الأسرة المصرية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، إذ انتشرت بمختلف أنحاء الجمهورية بكميات وفيرة ومتنوعة من السلع، وذلك قبل موعدها المعتاد بتبكير إقامتها واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان.