الحياة الآن.. مباشر: تواصل إنشاء محطة رفع الصرف المساعدة بالجيزة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة رفع الصرف المساعدة في قرية الودي في الصف بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

والجدير بالذكر أن محطة رفع الصرف المساعدة في قرية الودي مرتبطة بمحطة معالجة الجبل بخط طرد طول 6 كيلو متر، وتعمل بقدرة استيعابية 5 آلاف لتر في الثانية.

ويجدر الإشارة إلى أن مشروع شبكة الصرف الصحي في الودي بالصف يخدم 15 ألف نسمة، ويوفر 200 فرصة عمل للأهالي يوميًا، ومازال العمل مستمر.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وقد نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.