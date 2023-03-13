برنامج تدريبي للمتطوعين في مبادرة رفقاء ذوي الهمم بسوهاج

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سوهاج، بالتعاون مع بنك التطوع المصري، تدريباً مكثفاً عن كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والبصرية، وذلك للمتطوعين بمبادرة رفقاء ذوي الهمم، بمقر كلية الآداب بالحرم الجامعي الجديد.

الاهتمام بذوي الهمم

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن القيادة السياسية تولي عناية كبيرة بذوي الهمم، وذلك لقناعتها وإيمانها التام بأهمية رعاية هذه الفئة ومنحها كافة الحقوق المجتمعية، بما يستلزم ضرورة العمل التشاركي وتوحيد كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن التدريب جاء تفعيلاً لتلك المبادرة التي أطلقها بنك التطوع المصري بالجامعات المصرية، لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة بإتاحة رفيق لهم بالجامعة من أقرانهم الطلاب لمساعدتهم وتيسيراً لهم خلال العملية التعليمية.

وأضاف الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، أن الكلية من أكثر الكليات التي تحظى بوجود أكبر عدد من الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بها، ما يجعلها تتطلع وتدعم جميع المبادرات والجهات التي تتبنى مشاكل أبنائها الطلاب من ذوي الإعاقة، وتعمل على تيسيرها، والتي من بينهم وحدة التضامن الاجتماعي وبنك التطوع المصري.

تدريب رفقاء ذوي الهمم

وذكر معتز عيد منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، أن وحدة التضامن بجامعة سوهاج هي أول وحدة على مستوى الجامعات المصرية تنفذ برنامجها التدريبي لرفقاء ذوي الهمم ليساعدوا زملائهم داخل الحرم الجامعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ودعم وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، والدكتور صلاح هاشم منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي، باختيار رفقاء ذوي الهمم في الجامعات المصرية، حيث تم فتح باب التطوع للطلاب كرفقاء ذوي الهمم.

وأضاف أنه تم اختيار 80 طالبا من المتقدمين كرفقاء لذوي الهمم، وجار تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لهم، وذلك عن طريق لجنة ضمت كلاً من الدكتور طلعت أبو عوف أستاذ علم النفس بكلية التربية، والدكتور طارق زكي أستاذ علم النفس بكلية الآداب ومدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وأوضح الدكتور طارق زكي أنه خلال التدريب تم تعريف الطلاب بالإعاقة الحركية والذهنية وأنواعهم، وكيفية التعامل مع الطلاب، من خلال مشاهد حية تم تنفيذها أثناء شرح المحتوى التدريبي، لكىييكون التدريب بشكل عملي ليتم الاستفادة المثلى من التدريب.