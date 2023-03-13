البابا تواضروس يفتتح نهضة عيد القمص بيشوي كامل في الإسكندرية الخميس

يفتتح البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، النهضة الروحية لعيد القمص بيشوي كامل، الخميس المقبل، والتي تحتضنها كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، على مدار 6 أيام يتخللها عظات روحية وقداسات.

وبحسب بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فإنه من المقرر زيارة المزار الخاص بالقمص بيشوي كامل والذي يحوي جسده وعددا من الصور التاريخية للأنبا بيشوي مؤسس كنيسته في سبورتنج في الإسكندرية.

الكنيسة تعتذر عن استقبال الزائرين خلال زيارة البابا تواضروس

كما أعلنت كنيسة مارجرجس سبورتنج اعتذارها عن استقبال أي رحلات أو مصلين خلال زيارة البابا تواضروس، نظراً لسعة الكنيسة الصغيرة على أن تفتح الكنيسة أبوابها لاستقبال الزائرين خلال باقي ايام النهضة.

من هو القمص بيشوي كامل؟

جدير بالذكر أن القمص بيشوي كامل يعد منارة للكهنوت بالإسكندرية بل ولكل كهنة جيله، حيث أسس 7 كنائس بالإسكندرية، هي كنيسة مار جرجس سبورتنج وكنيسة الانبا تكلا بالإبراهيمية وكنيسة مار جرجس بالحضرة وكنيسة الملاك ميخائيل بمصطفي كامل وكنيسة مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر وكنيسة الأنبا أنطونيوس بحي اللبان وكنيسة العذراء بكليوباترا، كما اعترفت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرا كأحد قديسي الكنيسة على مر عصورها.