رفض استئناف أمين مكتبة على قرار حبسه بتهمة التحرش في البحيرة

قررت محكمة جنح شبراخيت بالبحيرة المستأنفة والمنعقدة في غرفة المشورة، رفض استئناف أمين المكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، المتهم بالتحرش الجنسي بطالبة بالصف الأول الاعدادي، على أمر حبسه احتياطا، وتأييد القرار السابق بحبسه 15 يوما.

حبس أمين مكتبة بتهمة التحرش

وأشار محمد حمادة، محامي المجني عليها، إن المتهم قد تقدم بالاستئناف على أمر حبسه بغية إطلاق سراحه بأي ضمان مالي، إلا أن المحكمة رفضت كافة دفوعه وأيدت القرار السابق.

رفض استئناف المتهم

وأضاف أن الإجراءات تسير في مسارها نحو تقديمه وإحالته للمحاكمة الجنائية محبوسا، ويعد ذلك رسالة ردع شديدة لمواجهة تلك السلوكيات المشينة التي تهدد أمن وسلامة النساء والأطفال.

كانت قد قررت محكمة جنح شبراخيت، برئاسة المستشار أحمد حجازي، تجديد حبس أمين مكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بطالبة بالصف الأول الإعدادي.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من والد الطالبة «حنين.ي»، بالصف الأول الإعدادي بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، يفيد بأنه أثناء تواجد ابنته المجني عليها بفناء مدرستها، طلبت من أمين المكتبة عدد من الكتب فطلب منها الصعود للمكتبة واثناء وجودها باغتها متحسسا أجزاء من جسدها.

وقدم ولي أمر الطالبة بمذكرة لمديرة المدرسة، والتي أحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وانتهى الإجراءات القانونية إلى ثبوت الخطأ في حقه وتوقيع جزاء خصم شهر من الراتب تم تخفيفه بموجب قرار من الإدارة المركزية لـ 15 يوما فقط لارتكابه سلوكا مشينا على نحو جاء بصدر القرار.

وأشار المحامي أن العقوبة المتوقعة على المتهم تصل إلى السجن 7 سنوات طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.