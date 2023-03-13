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1234 درسا أسبوعيا للسيدات بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان

كتب:

كريم عثمان
08:40 م | الإثنين 13 مارس 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انطلاق 1234 درسًا أسبوعيًّا للسيدات بـالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك بــعدد 14 مديرية إقليمية كمجموعة ثانية.

وزير الأوقاف

وأضاف «جمعة» في بيان له أن هذه الدروس تأتي في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هــ- 2023، وفي ضوء الاهتمام بدور المرأة في المجتمع.

دروس وزارة الأوقاف للسيدات

وأوضح وزير الأوقاف، أن إجمالي عدد الدروس المقامة أسبوعيًّا يبلغ 2334 درسًا، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

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