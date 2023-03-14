«بيطري القاهرة»: كلاب البيتبول سيئة السمعة لكن قد تكون عائلية ولطيفة

نشرت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بعض المعلومات والحقائق عن كلب البيتبول ترير الأمريكي ودرجة خطورته بعدما تسبب فى إحداث إصابة خطيرة لأحد المواطنين داخل كمبوند سكنى.

وأوضحت المديرية في تقرير نشرته المديرية للدكتور عاطف كامل أستاذ ووكيل كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان، وخبير البيئة، أن كلب البيتبول ترير الأمريكي له سمعة سيئة ولكنه محبوب للغاية من قبل العديد من محبي ومربي الكلاب حول العالم، حيث نشأ كلب البيتبول في بيئة عنيفة فأصبح سيئ السمعة وكانت سلالة البيتبول ليست مقبولة من قبل نادي الكلاب الأمريكى، وينتمي هذا الكلب إلى عائلة البيتبول وتعد عنيفة إذا تم تعنيفها وتشريسها بشكل مضر وعنيدة جدًا.

تاريخ كلاب البيتبول في الحرب والصيد

وأشار فى تقرير نشرته مديرية الطب البيطرى بالقاهرة إلى أن كلاب البيتبول تم تربيتها لمئات السنين لمحاربة الكلاب الأخرى والحرب والقتال والصيد.

وأوضح أنه هناك عدة أسئلة مرتبطة بكلب البيتبول منها هل كلاب البيتبول الأمريكية عدوانية، وجاءت الإجابة بنعم بسبب تاريخها في القتال مع الكلاب الأخرى، فإن بعض كلاب البيتبول الأمريكية تحتفظ بميل إلى أن تكون عدوانية مع الكلاب الأخرى، ولكن إذا تم الاهتمام بتنشئتها اجتماعياً في وقت مبكر وتدريبها على معرفة السلوك الجيد، فيمكن التقليل من الطابع العدواني الذي يشتهر به بعض الكلاب من تلك السلالة.

كلب عائلي بشرط

وفيما يتعلق بسؤال هل يصلح كلب البيتبول الأمريكي لأن يكون كلب عائلي جيد، أشار إلى أنه للأسف نعم، فعلى الرغم من سمعتها السيئة كلاب شرسة أو عدوانية، ففي الواقع إذا تم الاهتمام بتنشئتها الاجتماعية منذ سن مبكرة، فستكون كلابا اجتماعية وعائلية رائعة، وذلك بالإضافة إلى أنها جيدة ولطيفة جداً مع الأطفال، خاصة إذا تمت تنشئتها سوياً.