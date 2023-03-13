شركات السياحة: رحلات الأقباط للقدس ستنطلق من مطار القاهرة 8 أبريل

قال صبرى يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن متوسط أسعار برامج رحلات حج الأقباط للقدس «التقديس» تتراوح ما بين 48 ألف إلى 52 ألف جنيه، موضحا أن تكلفة البرنامج بدون تذكرة الطيران تتراوح ما بين 800 إلى 1000 دولار، فيما يبلغ سعر تذكرة الطيران نحو 28 ألف جنيه.

أولى رحلات حج الأقباط للقدس ستنطلق 8 إبريل المقبل

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أولى رحلات حج الأقباط للقدس ستنطلق من مطار القاهرة الدولي يوم 8 أبريل المقبل، على أن تبدأ رحلات العودة يوم 16 من الشهر ذاته، لافتا إلى أن مدة برامج حج الأقباط للقدس تتراوح من 8 حتى 10 أيام.

وأشار إلى أن عدد مسيحي مصر الذين تقدموا لأداء حج الأقباط للقدس يتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف مواطن، موضحا أن السلطات المسؤولة عن القدس بدأت حاليا في استصدار التأشيرات الإلكترونية للمواطنين المصريين، كما أن التأشيرات تصدر بشكل تدريجي حتى موعد انطلاق الرحلات.

الحد الأدنى لأعمار المسافرين للقدس

وأشار إلى أن الضوابط المنظمة لسفر مسيحي مصر للحج بالقدس لهذا العام حددت أن المسافرين لأداء الحج بالقدس، لا بد أن يكونوا من مواليد عام 1983، وما قبله مع ضرورة تقديم ما يفيد بموافقة الكنيسة التابع لها على سفره للتقديس.

وأشار إلى أن ضوابط السفر للحج بالقدس حددت بأن يكون المشرفين المرافقين للرحلات من مواليد عام 1983 وما قبلها، كما أقرت الضوابط بعدم السماح بترتيب رحلات للحج بالقدس في توقيتات خلاف ما هو محدد.