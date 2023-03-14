هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في كهرمان مرعش التركية

أعلن معهد الزلازل التركي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في كهرمان ماراش جنوبي البلاد.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، بأنّ حصيلة الوفيات جراء كارثة زلزال تركيا جنوبي البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصا.

47 ألفا و975 شخصا توفوا جراء زلزال تركيا

وقال يونس سيزر رئيس «آفاد»، في تصريح صحفي، إنّ 47 ألفا و975 شخصا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضي.

استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيج.