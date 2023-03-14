«شؤون اللاجئين» تدعو لتوفير موارد للاستجابة للاحتياجات لمتضرري الزلزال

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين «فيليبو جراندي» إلى توفير موارد أفضل للاستجابة للاحتياجات للمتضررين من الزلزال، وذلك في ختام زيارته للمناطق التي دمرها الزلزال في سوريا وتركيا، واصفا مستوى الدمار بـ«الخراب كارثي» ويبعث على الصدمة .

الأمم المتحدة: الزلزال بحياة 54 ألف شخص في تركيا وسوريا

ووفقا لبيان المفوضية - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أودى الزلزال بحياة 54 ألف شخص في البلدين وتسبب في دمار هائل لمنطقة يعيش فيها أكثر من 23 مليون شخص، بما في ذلك العديد ممن نزحوا إما داخل سوريا أو عبر الحدود إلى تركيا كلاجئين خلال 12 عاماً من الصراع .

وأضاف البيان أن «جراندي» ناقش جهود الاستجابة الإنسانية الفورية مع السلطات في سوريا وتركيا، مشيراً إلى أن الاحتياجات على الأرض في كلا البلدين هائلة ويجب توفير موارد أفضل للاستجابة.

جراندي: هناك حاجة للمزيد من المعونة الإنسانية

فيما يتعين التفكير في الجهود طويلة المدى ودعمها، إلا أن هناك حاجة للمزيد من المعونة الإنسانية والموارد التي تساعد على التعافي المبكر حتى يتمكن السكان من البدء في إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.