مسؤول أوروبي يعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية: شهدت تطورا كبيرا

أعرب المفوض الأوروبي للإدارة والميزانية يوهانسن هان، عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية، مؤكدا متابعته للتطور الذي يحدث في مصر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وما شهدته الفترة الأخيرة من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين الجانبين.

يوهانسن: أدرك التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مع يوهانسن هان المفوض الأوروبي للإدارة والميزانية.

وأشار يوهانسن هان، إلى الاتصالات المستمرة التي تجمعه بوزير الخارجية سامح شكري لدفع أطر التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر

وأكد المسئول الأوروبي على إدراكه للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وذلك في ضوء خبرته من خلال سابق توليه منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار المعني بالتعاون مع دول جوار الشرق والجنوب للاتحاد الأوروبي، أو من واقع خبرته الحالية كمفوض أوروبي للميزانية وتعامله بصورة مباشرة مع التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وفي مقدمتها مصر من جراء الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، قال السفير بدر عبد العاطي إن اللقاء تناول الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونجاحها في وقف مراكب الهجرة من سواحلها إلى أوروبا منذ عام 2016، والتعاون القائم بالفعل ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في تلك المجالات الحيوية، وكذلك المشروعات الإنمائية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة

كما تم التطرق إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة وسبل تعميق هذا التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

واستعرض عبد العاطي جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا ما تواجهه مصر من تحديات جراء التطورات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا وتأثيرها بصورة مباشرة على الأمن الغذائي المصري وارتفاع أسعار الطاقة في الاسواق العالمية.